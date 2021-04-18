44 человека, в том числе четыре ребенка, спасли на пожаре в Новокузнецке

Фото: пресс-служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Утром в воскресенье 18 апреля в Новокузнецке пожарные спасли 44 жителя четырехэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сигнал о возгорании в четырехэтажке на проспекте Пионерском,4, в ЕДДС Новокузнецка поступил в 638 по местному времени. О пожаре в квартире на втором этаже сообщили очевидцы из соседнего дома. На ликвидацию пожара отправились семь единиц техники и 25 человек личного состава. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры уже вырывалось пламя, а подъезд был затянут дымом.

Прибывшие на место пожара огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. Они проникли в квартиру, в которой находился очаг возгорания через входную дверь, вывели хозяина на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи. Как стало известно "КП" из своих источников, в настоящее время мужчина госпитализирован.

Также из подъезда по лестничным маршам были спасены 44 человека, из них - четыре ребенка. Для эвакуации жителей сотрудники МЧС России использовали специальные спасательные капюшоны.

В результате пожара в квартире, где началось возгорание, обгорели мебель и вещи, а также окно. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Фото: пресс-служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда.

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