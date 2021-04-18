Более 33% заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Кемерове

В Кемерове больше всего заболевших за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшие сутки в Кемеровской области было выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперштаб охраны здоровья населения Кузбасса.

Согласно данным оперштаба, более 33 процентов из подтвержденных диагнозов приходятся на областной центр, а всего новые инфицированные обнаружены в 16 территориях региона.

Итак, количество новых случаев: Кемерово – 21, Ленинск-Кузнецкий и Юрга – 7, Калтан – 6, Анжеро-Судженск – 5, Кемеровский и Промышленновский муниципальные округа – 4, Мариинский и Таштагольский муниципальные районы – 3, Междуреченск, Осинники и Юргинский район – 2, Березовский, Киселевск, Новокузнецк и Тисульский район -по одному случаю. Всего на сегодняшний день от коронавируа лечатся 410 пациентов.

«КП» уже сообщала, что за сутки скончались два пациента: это женщина 1937 года рождения из Кемеровского района и новокузнечанин 1966 года рождения. У обоих развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне сопутствующих патологий.

Также за сутки выздоровели 54 пациента. Таким образом, в Кузбассе 33301 человек вылечился от коронавируса.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 2575 человек.