Сергей Кузнецов опубликовал клип «Кузню приберите» -2021

Главной героиней в пятой версии клипа "Кузню приберите" стала маленькая девочка. Фото: Кадр видео

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призывает горожан выйти на всегородской субботник, запланированный на 23 и 24 апреля. И по заведенной несколько лет назад традиции делает это креативно: с помощью видеоролика со слоганом «Кузню приберите», в съемках которого градоначальник принял активное участие.

В этом году в клипе есть центральный персонаж — маленькая девочка, глазами которой зрителям и показывают и скопившуюся на улицах грязь, и все последующее действо.

Первый видеоклип «Кузню приберите» появился в 2017 году и был создан на мотив популярного тогда хита «Вите надо выйти» группы Estradarada. С тех пор администрация Новокузнецка каждый год выпускает новые версии клипа «Кузню приберите» с призывами выходить на субботник, появления которых горожане ждут с интересом.