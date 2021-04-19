Погода в Кузбассе на 19 апреля: похолодание в течение дня

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогнз на понедельник, 19 апреля.

Если ночью температуравоздуха была слабоотрицательной - до -4 градусов, то днем температуравоздуха поднимется до плюсовых, но тоже слабоположительных отметок: 0... +3, по северу до -2, по югу - до +8 градусов. При этом в течение дня произойдет похолодание. Кроме того, ожидаются и осадки от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега .

Западный ветер сменит свое направление на северо-западное, и сила его порывов будет достигать 10-15 метров в секунду с усилением до 18-23 метров в секунду.

На дорогах гололедица, при осадках - ухудшится видимость до тысячи метров и менее.