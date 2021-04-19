Глава Кемерова объяснил, почему не ремонтируют здание цирка

Илья Середюк ответил на вопрос о ремонте кемеровского цирка. Фото: Илья Середюк Instagram.

Жители Кемерова поинтересовались у мэра города, будет ли обновляться здание кемеровского цирка. Свои вопросы горожане оставили в комментариях к посту главы города.

«Планируется ремонт нашего цирка? Внутри плачевное состояние, креслам в зале лет 20, если не больше», – написал один из интернет-пользователей.

Как оказалось, людей, интересующихся судьбой кемеровского цирка, очень много. Их волнует не только ремонт здания, но и цены на билет.

«Ремонт возможен, но тогда стоимость билета возрастет. Учредитель, вложив средства, будет рассчитывать их окупить. Сейчас это не совсем реально», – ответил Илья Середюк.

Один из жителей отметил, что цирк государственное учреждение. Для ремонта нужно привлекать федеральные средства.