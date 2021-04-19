В Кузбассе коллекторы попались на неправильных угрозах должнице

В Кузбассе коллекторская организация получила штраф за нарушение закона при возврате просроченной задолженности. Представители фирмы оказывали на должницу психологическое давление, угрожая лишить ее родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Свои неправильные угрозы коллекторы адресовали жительнице Ленинска-Кузнецкого, которая ранее взяла микрозайм в размере девяти тысяч рублей и своевременно его не вернула. Микрокредитная компания привлекла к возврату московское коллекторское агентство, сотрудники которого и начали активно названивать ленинск-кузнечанке. Помимо того, что жительницу Кузбасса уверяли, что кроме всей суммы задолженности с нее взыщут еще и стоимость услуг по возврату долга, коллекторы угрожали передать информацию о долге в органы опеки и попечительства, чтобы те лишили ее родительских прав. Одним словом, вводили должницу в заблуждение относительно последствий невыплаты долга.

О поступающих угрозах ленинск-кузнечанка сообщила судебным приставам. Те провели административное расследование, в ходе которого информация подтвердилась, и обратились в суд.

– Юридическое лицо было признано виновным. В качестве наказания организация оштрафована на 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.