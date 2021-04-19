В Кузбассе запустят дополнительные пригородные поезда

Будут запущены дополнительные пригородные поезда в Кузбассе. Фото: Кузбасс — Пригород.

В ближайшие выходные, 24 и 25 апреля, для обеспечения поездок к садовым участкам будут запущены дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщили в компании «Кузбасс-Пригород».

Так, 24 и 25 апреля будут курсировать следующие пригородные поезда:

– № 6938 Белово – Бочаты, отправление – в 10.32, прибытие – в 11.05;

– № 6937 Бочаты – Белово, отправление – в 13.14, прибытие – в 13.45;

– № 6940 Белово – Бочаты, отправление – в 14.23, прибытие – в 14.55;

– № 6939 Бочаты – Белово, отправление – в 16.49, прибытие – в 17.21;

– № 6256/6255 Новокузнецк – Ерунаково, отправление – в 7.12, прибытие – в 9.04;

– № 6260/6259 Ерунаково – Новокузнецк, отправление – в 9.31, прибытие – в 11.02;

– № 6268/6267 Новокузнецк – Ерунаково, отправление – в 17.09, прибытие – в 18.38;

– № 6270/6269 Ерунаково – Новокузнецк, отправление – в 19.38, прибытие – в 21.07;

– № 6998 Томск-2 – Асино, отправление – в 7.31, прибытие – в 10.02;

– № 6997 Асино – Томск-2, отправление – в 18.03, прибытие – в 20.33.

24 апреля будут курсировать пригородные поезда по маршруту Кемерово – Плотниково:

– № 6169/6170 Кемерово – Плотниково, отправление – в 9.05, прибытие – в 11.23;

– № 6169/6170 Плотниково – Кемерово, отправление – в 11.46, прибытие – в 14.00;

– № 6175/6176 Кемерово – Плотниково, отправление – в 15.36, прибытие – в 17.49;

– № 6175/6176 Плотниково – Кемерово, отправление – в 18.09, прибытие – в 20.22.

25 апреля будут курсировать пригородные поезда по маршруту Кемерово – Шишино:

– № 6167 Кемерово – Шишино, отправление – в 9.06, прибытие – в 11.01;

– № 6168 Шишино – Кемерово, отправление – в 12.12, прибытие – в 14.00;

– № 6177 Кемерово – Шишино, отправление – в 15.36, прибытие – в 17.22;

– № 6178 Шишино – Кемерово, отправление – в 18.23, прибытие – в 20.22.