Кемерово снова лидирует по числу новых случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

– Кемерово – 19, Новокузнецк – 14, Междуреченск – 5, Новокузнецкий МР – 4, Белово – 3, Юрга – 3, Анжеро-Судженск – 2, Березовский – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Мыски – 2, Промышленновский МО – 2, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 1, Беловский МР – 1, Ленинск-Кузнецкий МО, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Один пациент скончался. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, заболевания почек, патологии нервной системы. Она проживала в Кемерове.

51 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 33 352 человека вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 426 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2522 человека.