Власти Кемерова сообщили о болеющих деревьях в парке Ангелов

Власти Кемерова ответили на вопрос о пожелтевших деревьях в Парке Ангелов. Фото: Парк Ангелов Instagram.

Жительница Кемерова сообщила, что в парке Ангелов некоторые сосны и ели пожелтели. Об этом горожанка написала в Instagram мэра.

– Кто занимается обслуживанием парка и следит за состоянием деревьев и кустарников в нем? – спросила кемеровчанка.

В «Кемдоре» на это ответили, что обслуживающая организация парка – ООО «Зеленстрой» – уже сообщила об имеющихся проблемах в парке организации, которая высаживала деревья и кустарники. Работы по внесению удобрений для поддержания жизнедеятельности деревьев и других насаждений должны будут начаться весной.

– Возможно, некоторые из них начали болеть, такими деревьями займутся профильные специалисты», – добавили в «Кемдоре».

Чем именно были вызвано пожелтение елей и кустарников парка Ангелов, кемеровчанам не уточнили.