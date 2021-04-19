Нетрезвых кузбасских водителей возьмут под колпак

Любители выпить и сесть за руль – берегитесь! С понедельника, 19 апреля, в Кемеровской области началась профилактическая операция ГИБДД под названием «Нетрезвый водитель». Она направлена на предупреждение ДТП с участием и по вине водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования, поэтому в рамках операции запланированы массовые проверки водителей. Во время таких сплошных проверок сотрудники ГИБДД будут останавливать всех подряд автомобилистов, а также проведут рейды вблизи увеселительных и питейных заведений. Напомним, за пьяное вождение предусмотрено сразу два вида наказания: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение сумма штрафа возрастет до 200–300 тысяч рублей либо можно лишиться свободы на срок до двух лет.

Охота на нетрезвых автолюбителей продлится до 29 апреля включительно.

К слову, с начала года с участием пьяных водителей в Кузбассе произошло уже 48 ДТП, в результате чего шесть человек погибли, еще 66 получили травмы. А всего от управления транспортом за неполные четыре месяца были отстранены более 2500 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования.