К новому ЖК в Кемерове продлят два проспекта и построят дорогу-дублер. Фото: Pravo-Kemerovo.ru

В Кемерове в целях развития нового жилого комплекса №72 и 72А, где сейчас идет активная застройка. Планируется продлить два проспекта и построить новую дорогу-дублер. Об этом свидетельствуют документы с сайта горадминистрации.

Для дороги-дублера предполагается выделить 12879 квадратных метров земли от Ленинградского проспекта до Комсомольского.

Также планируется продлить Комсомольский проспект до улицы Марковцева, там утвердят земельный участок на 14486 квадратных метров.

Еще в одном проекте говорится об утверждении земельных участков на 29426 и 2916 квадратных метров. На них планируют построить дороги, которые пройдут от бокового проезда улицы Марковцева до микрорайона 72 и до Ленинградского проспекта.

Документы утвердил глава города Кемерово Илья Середюк.