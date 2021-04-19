В Кузбассе появился «Реликтовый» заказник площадью более 200 000 гектаров. Фото: Администрация правительства Кузбасса.

Кузбасские власти создали еще один природный заказник, который признан особо охраняемой территорией. Теперь там действуют строгие ограничения.

В Новокузнецком и Таштагольском районе создан заказник общей площадью 214 635 гектаров, следует из нового постановления регионального правительства.

— Создать на территории Кемеровской области — Кузбасса государственный биологический (ботанический) природный заказник Кузбасса «Реликтовый» общей площадью 214635 гектаров, занятую им территорию объявить особо охраняемой природной территорией регионального значения, — говорится в постановлении, которое подписал первый зампредседателя и министр финансов Игорь Малахов.

По периметру границ будут выставлены предупреждающие знаки. Подчеркивается, что заказник создается без изъятия земельных участков у собственников.

Охраняемую территорию создали, чтобы сохранить природные достояния Новокузнецкого и Таштагольского районов, в том числе липовые леса реликтового происхождения и обширный скальный комплекс на Кондоме.

Отныне там запрещено передвигаться на гусеничной технике, квадроциклах, вездеходах, рубить лес (кроме выборочных договоров), добывать полезные ископаемые, выжигать растительность, собирать растения, хранить химикаты, выбрасывать мусор, устраивать огород, строить дороги (за исключением отдельных пунктов), производить взрывы, жечь костры, расхищать гнезда и норы животных. Разрешается вести охоту в соответствии с законом, проводить исследования и прочее.