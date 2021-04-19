В Новокузнецке мужчину избили в баре до потери сознания. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

В одном из баров Новокузнецка подрались две компании. В результате один из посетителей потерял сознание и был госпитализирован.

По информации регионального управления Росгвардии, сигнал «тревога» из бара на улице Предмостной поступил ночью. На месте прибывшие бойцы обнаружили 28-летнего пострадавшего с травмой головы. Мужчине вызвали бригаду медиков, а в их ожидании оказали первую доврачебную помощь.

В ходе опроса работников бара были установлены приметы подозреваемого, который попытался скрыться от росгвардейцев в толпе людей. Им оказался ранее судимый за кражи и угон автомобиля 18-летний житель Киселевска.

— По предварительной информации в питейном заведении отдыхали две компании. Во время застолья между задержанным и потерпевшим произошла словесная перепалка на фоне личной неприязни. В результате конфликта злоумышленник начал наносить удары руками в область лица местного жителя, пока мужчина не потерял сознание, — сообщили в Росгвардии.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший доставлен в городскую больницу.