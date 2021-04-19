В Кузбассе родился богатырь Владимир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областной детской больнице в Кемерове на свет появился мальчик, которого медики уже окрестили «богатырем». О радостном событии сообщили в официальном Instagram медучреждения.

— Владимир Красное Солнышко появился на свет в нашем роддоме! И удивил всех богатырским весом и ростом. Вес исполина - 5 кг 250 гр., рост - 58 сантиметров, — рассказали врачи в соцсетях.

Богатыря назвали Владимиром. У семьи из Берёзовского это уже третий ребёнок. В том, что счастье будет очень большим, родители даже не сомневались. Вес первенца был — 3 кг 950 гр., второго ребёнка — 4 кг 50 гр. Как рассказала его мама Наталья, ребёнок родился на 44 неделе беременности — женщина ждала естественных родов.

— Потом стала переживать, поехала в роддом, а там, оказывается, уже сам процесс начался, — поделилась Наталья в видео, опубликованном в соцсетях больницы.

Она также отметила работу персонала и медиков и поблагодарила их за работу и профессионализм.