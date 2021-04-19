В Кузбасс прибыло уже 1085 новых газовых автобусов. Фото: Администрации Правительства Кузбасса.

В Кемеровскую область поступила новая партия из восьми городских экологичных автобусов. Всего в регион к 300-летию Кузбасса прибыло 1085 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Заключительная партия транспорта прибыла в регион в последние дни. Общая стоимость восьми синих автобусов составила 78,5 миллиона рублей. Вместимость каждого автобуса достигает 106 человек с 25 посадочными местами, в качестве топлива используется природный газ.

— Это заключительная партия, закупленная по программе оптимизации транспорта Кузбасса. Всего в регион поступило 1085 автобусов — 735 городских, 193 пригородных и 157 межгородского назначения. Общая стоимость закупленной техники составила более семи миллиардов рублей», — отметил губернатор Кузбасса.

Шесть автобусов из указанных восьми достанутся Прокопьевску, по одному НефАЗу – Кемерову и Юрге.

Автопарк Кузбасса теперь обновлен на 60%. В будущем ожидаются еще 15 новых автобусов.