В Кузбассе женщина оставила детей без еды на несколько дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анжеро-Судженске местная жительница ушла из дома и оставила четырёх детей без еды. Об этом рассказали в полиции.

Ранее 35-летний мужчина сообщил в полицию о том, что находится на вахте и не может дозвониться до своей супруги.

Инспекторы по делам несовершеннолетних прибыли на место и обнаружили дома четырех детей в возрасте от 2 до 13 лет. Они находились дома без присмотра взрослых. По словам старшего ребенка, утром мама ушла и не оставила в жилище продуктов. Детей изъяли и поместили их в центр социальной реабилитации для несовершеннолетних.

Через двое суток женщина пришла в отдел полиции и сообщила, что все это время распивала алкоголь в гостях у знакомых. В отношении 35-летней многодетной матери сотрудники полиции составили протокол по неисполнению обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.