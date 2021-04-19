В Кузбассе мужчина всадил нож в спину бывшей сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Яшкинского района, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы и угрозе убийством её спутнику. Мужчина нанес несколько ударов ножом бывшей подруге.

По версии следствия, обвиняемый расстался с 23-летней женщиной, но затем начал настаивать на возобновлении отношений. Он также периодически приходил к ней в гости, чтобы навещать их общего сына. В один из таких визитов, в январе 2021-го, он решил убить женщину. К тому моменту она уже встречалась с другим мужчиной. Когда хозяйка квартиры отвернулась, чтобы налить гостю кофе, он вынул припасенный нож и ударил женщину в спину. Спасаясь от нападавшего, женщина побежала в другую комнату, где находился ее новый спутник. Тогда гость пригрозил убийством и ему. 31-летний мужчина выбрался из квартиры через окно и уже с улицы вызвал полицию и скорую. Все это время гость продолжал наносить женщине удары ножом, от которых та потеряла сознание.

Решив, что пострадавшая умерла, обвиняемый взял ребенка и вышел с ним на улицу. Но далеко уйти ему не удалось — он был задержан прибывшим на место экипажем полиции. Прибывшие туда же медики оперативно оказали раненой помощь, что спасло ее жизнь.

Задержанный мужчина был заключен под стражу. Со следствием он не сотрудничал, свою вину признал частично — сообщил, что не хотел убивать женщину.

В настоящее время следствием собрана достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.