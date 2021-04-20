В Кузбассе без вести пропал мужчина

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»

В Новокузнецке уже несколько дней разыскивают без вести пропавшего 69-летнего Владимира Михайловича Остапова. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс», мужчина ушел из дома 17 апреля и не вернулся. Его рост составляет 160 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Владимир Михайлович носит черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и черную кожаную кепку. Также волонтеры отметили, что у него деформированные суставы кистей рук, и он тихо ходит. С собой у пенсионер взял сумку через плечо.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Владимир Михайлович, сообщите волонтерам. Любая информация может быть полезной.

Телефоны для связи 8-800-700-54-52, 112.