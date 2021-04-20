Кузбассовец отомстил любовнику жены, лишив его машины, на которой тот ездил на свидания

Свою злость ревнивец выместил на автомобиле. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Под уголовную ответственность он попал за месть любовнику жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Внимание полицейских житель Ленинска-Кузнецкого привлек в октябре 2020 года. Тогда во дворе одной из многоэтажек города вспыхнула иномарка и получила серьезные повреждения от огня: у машины выгорела вся задняя часть и оплавились колеса. Автовладелец из Новокузнецка утверждал, что его машину подожгли, и экспертиза это подтвердила. После того как выяснилось, что новокузнечанин приезжал на свидание к замужней женщине, ее супруг и стал подозреваемым в уголовном деле. Тот и признался: узнав, что жена встречается с другим мужчиной, он решил сопернику отомстить и поджег его автомобиль, на котором тот приезжал на свидания. В результате сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей, а в отношении горе-мстителя возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Несдержанность может обойтись ревнивцу пятью годами лишения свободы.