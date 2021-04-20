В Кемерове временно перекроют оживленный проспект

В Кемерове будет перекрыт проспект Химиков в районе улицы Ворошилова. Фото: УЕЗТУ.

В Кемерове будет перекрыт проспект Химиков в районе улицы Ворошилова. Ограничения для автомобилей будут действовать с 22:00 пятницы, 23 апреля, до полуночи воскресенья, 25 апреля. Связано это с ремонтом на инженерных сетях, сообщили в УЕЗТУ. Городские службы внесут изменения в работу светофоров.

– Альтернативное движение автотранспорта возможно по ул. Ворошилова, пр. Ленина и ул. Волгоградской, – отметили в управлении.

Кроме того, с вечера пятницы до 4:00 понедельника изменится схема движения общественного транспорта.

Автобус №82 будет следовать по пр. Шахтеров на ул. Терешковой, через ул. Сибиряков-Гвардейцев на ул. Волгоградскую, по пр. Ленина через ул. Ворошилова на пр. Химиков и далее своим маршрутом. Обратно – без изменений.

Автобус №3 – к диспетчерскому пункту по ул. Волгоградской на пр. Ленина, через ул. Ворошилова на пр. Химиков и далее как обычно; от диспетчерского пункта – по пр. Химиков на ул. Ворошилова, через пр. Ленина на ул. Волгоградскую и далее по обычной схеме.

Движение маршрутных такси № 18Т, № 21Т, № 45Т в направлении до бульвара Строителей будет организовано по пр. Химиков на ул. Волгоградскую, по пр. Ленина через ул. Ворошилова на пр. Химиков и далее своими маршрутами; в направлении от бульвара Строителей – по пр. Химиков на ул. Ворошилова, через пр. Ленина на ул. Волгоградскую и далее своими маршрутами.

Троллейбусные маршруты №№ 3, 4, 6, 7 будут следовать от троллейбусного депо по пр. Химиков, по ул. Терешковой на пр. Ленина и далее своими маршрутами.