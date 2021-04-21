Прогноз погоды в Кузбассе на 21 апреля: до +5 градусов

Какая будет погода в Кузбассе 21 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет в Кузбассе 21 апреля. В этот день в некоторых районах области похолодает до -5 градусов.

В регионе температура воздуха поднимется до 0… +5 градусов. Ветер заглянет с запада, при этом он будет переходить на восточный. Его порывы составят 2-7 метров в секунду. Он может усилиться до 13 метров. Днем местами пойдет мокрый снег.

В Кемерове днем потеплеет до +1… +3 градусов. Порывы ветра и его направление будут такими же, как и во всем регионе. В этот день кемеровчан также ожидают небольшие осадки.