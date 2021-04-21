Замгубернатора Кузбасса сообщил о прямых авиарейсах к морю

Замгубернатора Кузбасса рассказал о старте прямых рейсов до черноморского побережья. Фото: Андрей Панов Instagram.

Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал о старте прямых рейсов до черноморского побережья.

— Из Кемерова и Новокузнецка традиционно будут выполняться рейсы в Симферополь, Сочи и Анапу. В Крым из Кемерова можно улететь с 30 апреля по понедельникам и пятницам, а с 5 июня ещё и по вторникам и субботам. Авиарейсы в Анапу планируются с 17 июня по четвергам, в Сочи с 19 июня по субботам, — сообщил замгубернатора в соцсетях.

Он также отметил, что из аэропорта Новокузнецка в Крым полеты начнутся 23 апреля по понедельникам и четвергам, в Анапу с 13 июня по воскресеньям, в Сочи с 12 июня по субботам.

— Из обоих аэропортов нашего региона продолжается выполнение авиарейсов до Санкт-Петербурга дважды в неделю, — добавил Андрей Панов.

Кроме этого, из Кемерова можно вылететь в Москву, Новосибирск, Красноярск, Казань и Абакан, а из Новокузнецка – в Москву, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Омск.

Продажи на все авиарейсы открыты, о стоимости и условиях перелета можно узнать на сайтах авиакомпаний или в авиакассах.