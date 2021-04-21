Известного актера из Кемерова поразил поступок фаната

Актёра из Кемерова поразил поступок фаната. Фото: Виктор Логинов Instagram.

Актера Виктора Логинова удивило действие его фаната. Об этом он рассказал в сторис в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном фото видно, что поклонник кемеровского актера сделал татуировку с его изображением на своей руке. Он написал, что теперь Гена (Гена Букин из сериала «Счастливы вместе») у него не только на телеэкране.

- Неожиданно. Теперь и в бронзе, и на коже. Спасибо. Приятно! - прокомментировал Виктор Логинов.