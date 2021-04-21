Кузбасский следком проверяет информацию об отказе скорой забрать умирающую. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кузбасский Следственный комитет заявил, что начата доследственная проверка по факту смерти жительницы Анжеро-Судженска в подъезде многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что погибшую, когда та была еще жива, заметила одна из жительниц дома. Она расспросила женщину о состоянии, вызвала ей скорую, дождалась медиков и ушла в магазин. По возвращении она обнаружила ту в подъезде - без признаков жизни. Очевидцы сообщили, что забирать женщину бригада скорой не стала.

- Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников умершей, причину ее смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.