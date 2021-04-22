Мокрый снег с дождем: какая погода будет в Кузбассе 22 апреля

В Кемеровской области в четверг, 22 апреля, ожидается потепление до +6 градусов. При этом ожидается мокрый снег с дождем.

В большинстве территорий Кузбасса температура воздуха составит +1... +6 градусов. Ветер заглянет в регион с юго-запада, при этом он будет переходить на северо-восточное направление. максимальные порывы будут 14 метров в секунду, а в основном от трех до восьми метров в секунду.

В областной столице днем потеплеет до +3... +5 градусов. Порывы юго-западного ветра, переходящего на северо-восток, достигнут трех-восьми метров в секунду. Также он может разгоняться до 13 метров в секунду. Днем кемеровчан могут настигнуть небольшие осадки в виде мокрого снега.