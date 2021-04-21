В Кузбассе водитель Mercedes-Benz устроил гонку против трех машин ГИБДД

В Кузбассе полицейские использовали табельное оружие во время погони. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в кузбасском городе полиция задержала нарушителя, который спровоцировал погоню. Для его остановки пришлось применить табельное оружие.

В Анжеро-Судженске инспекторы ДПС поймали злостного нарушителя правил. Все началось с того, что на улице Желябова полицейские заметили подозрительный Mercedes-Benz - тот буквально вилял по дороге. Когда его попытались остановить, водитель увеличил скорость и спровоцировал погоню. По дороге он несколько раз нарушил ПДД, в том числе проехав на красный сигнал светофора. С городских улиц погоня перешла на пригородные трассы. Там полицейские выстрелили по колесам иномарки. После этого мужчину удалось задержать.

- Им оказался 26-летний местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение и по решению суда лишенный права управления транспортными средствами, - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

У водителя были признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. Мужчина признался, что надеялся, что после нескольких минут погони полиция от него отстанет.

На водителя составили четыре протокола. Также возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.