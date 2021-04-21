Кузбассовцу вынесен приговор за сексуальное насилие над детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе суд вынес приговор жителю Тайги, совершившему насильственные преступления сексуального характера в отношении троих детей. Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В мае 2020 года 37-летний мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомого. После застолья он вышел во двор и, увидев соседских детей, позвал их к себе в дом. На приусадебном участке он совершил в отношении двух мальчиков 12 и 4 лет и 8-летней девочки насильственное преступление сексуального характера. Затем он отпустил их и сказал им ничего не рассказывать, сообщили в СУ СК Кузбасса.

Однако дома родители услышали разговор детей и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал.

Приговором мужчине назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.