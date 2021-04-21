Минздрав Кузбасса озвучил первые итоги проверки по медикам скорой, якобы бросившим женщину в подъезде

Версию медиков предстоит сверить с реальными событиями. Фото: Александр БОЙКО

Министерством здравоохранения Кузбасса начата служебная проверка по вопиющему случаю, произошедшему в Анжеро-Судженске накануне, 20 апреля: по сообщению местной жительницы, она вызвала скорую помощь к женщине на улице, а медики, приехавшие на вызов, занесли пациентку в подъезд, где ее и оставили, а сами уехали. В итоге женщина скончалась на лестничной площадке.

Есть уже первые, предварительные итоги проводимой проверки.

В пресс-службе ведомства подтвердили факт вызова на улицу Маркса,8, который поступил в 16.24. Звонившая сообщила, что около подъезда дома лежит женщина.

По прибытию, фельдшеры, действительно, обнаружили лежащую на земле женщину. Но рядом стоял мужчина, который назвался ее сожителем. От них обоих исходил выраженный запах алкоголя. От осмотра и оказания медпомощи женщина отказалась. Бригада скорой помощи помогла мужчине завести женщину в подъезд и вернулась на станцию.

Позднее поступил повторный вызов на тот же адрес. Прибыв на место, бригада медиков констатировала смерть женщины.

Это версия медиков. Теперь Минздраву Кузбасса предстоит установить соответветствие реальных событий описанным. Ранее "Комсомолка" сообщала, что Следственный комитет Кузбасса начал доследственную проверку по данному факту.