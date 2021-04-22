Кузбассовец до смерти избил возлюбленную палкой с гвоздями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариинске осудили 33-летнего мужчину, который лишил жизни сожительницу, заподозрив ее в измене. Как сообщает Мариинский городской суд в сентябре прошлого года уголовник, который вышел на свободу по УДО, пил в компании женщины и друзей. Когда гости ушли пара легла спать, но когда хозяин проснулся, возлюбленной нигде не было. Горожанин пошел ее искать на улицу и заметил в состоянии сильнейшего опьянения, причем шла она от дома бывшего сожителя.

– На почве ревности он схватил с земли деревянную палку с гвоздями и нанес несколько ударов по различным частям тела сожительницы. Затем подсудимый завел сожительницу в дом, где продолжил избивать ее, – сообщили в Мариинском городском суде.

В результате женщина умерла от многочисленных переломов, других травм и травматического шока. Эксперты насчитали на теле жертвы не менее 50 ударов, которые агрессор нанес палкой, руками и ногами по голове, животу, груди и рукам.

При этом оказалось, что в прошлом мужчину дважды судили за тяжкое преступление, а по одному из них он не успел отбыть срок, так как вышел условно-досрочно. В итоге суд отправил ревнивца в колонию особого режима на девять с половиной лет. Осужденный посчитал приговор слишком суровым и обжаловал в Кемеровском областном суде, но там решение оставили без изменения.