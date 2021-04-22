В Кузбассе коллекторов оштрафовали за нецензурные сообщения матери должника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе коллекторская организация получила крупный штраф за нецензурные голосовые сообщения, которые они отправляли третьим лицам. В частности, угрозы получала мать должника.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, за помощью обратилась жительница города Кемерово. Выяснилось, что ее сын взял в микрофинансовой организации 3 000 рублей, но своевременно обязательства по возврату не выполнил. На основании агентского договора микрофинансовая организация привлекла к возврату задолженности коллекторскую фирму, зарегистрированную в Ростове-на-Дону.

В итоге коллекторы начали засыпать сообщениями не только должника, но и его мать: женщина получала голосовые и текстовые сообщения с угрозами — ей обещали выбить окна в квартире, то же самое грозили сделать и её соседям. При этом в ряде сообщений использовалась нецензурная лексика.

В отношении коллекторов завели административное дело, суд признал компанию виновной. В качестве наказания компания получила штраф в размере 70 000 рублей.