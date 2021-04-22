Росавиация разрешила рейсы из Кемерова до Кипра и Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росавиация разрешила полеты из Кемерова до городов на Кипре и в Армении. Об этом сообщается в приказе ведомства от 21 апреля.

Так, компания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты три раза в неделю. Кемерово — Ереван. Компания «Аэрофлот» получила допуск на полеты из Кемерова в города Пафос и Ларнака по 7 раз в неделю.

— Допустить перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов согласно приложению № 1 к настоящему приказу, — сообщается в приказе.