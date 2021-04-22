В выходные кузбассовцев ожидает потепление

На выходных кузбассовцев ожидает потепление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце недели в Кузбассе днем будет тепло. По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 23 апреля, ночью будет -3... -8, местами до -13, днем +5... +10. Осадки не предвидятся, а скорость ветра не превысит 13 метров в секунду.

В субботу, 24 апреля, в ночное время ожидается -1... -6, местами до -11, в дневное воздух прогреется до +6... +11. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди.

В воскресенье, 25 апреля, до восхода солнца столбик термометра покажет -4... +1, местами до -9, после восхода температура составит +8... +13. Кое-где небольшие осадки.

В понедельник, 26 апреля, ночью будет -4... +1, днем +9... +14. Вероятность осадков снизится.