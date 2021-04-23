В Новокузнецке две школьницы отправились гулять и пропали Фото: Александр ГЛУЗ

В Новокузнецке пропали две школьницы, которые отправились на прогулку. Обеспокоенные родители 12-летних девочек обратились за помощью в полицию.

- Родители сами предприняли попытки найти дочерей, но безуспешно. Для поисков школьниц сотрудники полиции развернули масштабные поисковые мероприятия. В них принимали участи инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска. Ориентировка с приметами детей была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Оказалось, что подружки решили зайти в гости к бабушке одной из них. Девочки не предупредили об этом родителей и сказали ей, что их отпустили с ночевкой. Их нашли только утром, после чего с ними и родителями провели профилактические беседы.