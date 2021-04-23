В Кемерове на проспекте Советском начался ремонт. Фото: ilyaseredyuk Instagram.

Рабочие приступили к ремонту очередного участка проспекта Советского. Об этом Илья Середюк сообщил в Instagram.

По словам мэра, подрядчик занялся фрезерованием старого слоя асфальта на участке от улицы 1-й Стахановской до Карболитовской. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также ремонт сейчас идёт в микрорайоне РТС.

— После их завершения дорожники приступят к ремонту основания и укладке асфальта, — написал в Instagram Илья Середюк.