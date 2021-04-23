Названы 17 территорий Кузбасса, где выявили 67 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 21, Новокузнецк – 7, Юрга – 7, Ленинск-Кузнецкий – 5, Кемеровский МО – 5, Анжеро-Судженск – 3, Междуреченск – 3, Березовский – 2, Калтан – 2, Прокопьевск – 2, Беловский МР – 2, Промышленновский МО – 2, Юргинский МО – 2, Белово – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тяжинский МО – 1 - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя пневмония. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 483 пациента с диагнозом COVID-19.