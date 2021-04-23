В Кузбассе будут перенесены выпускные вечера. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Кемеровской области поинтересовалась, почему выпускные вечера в этом году перенесли на 26 июня. Об этом она написала в Instagram губернатора Кузбасса.

— Вопрос по выпускным вечерам. Почему перенесли дату проведения на 26? Договорённость с ведущими с осени на 25, 26, очень много свадеб, и бронь ведущего. Это просто катастрофа для нашего праздника. Кто будет вести вечер? Сценарий уже подготовили. Даже Алые Паруса в северной столице 25 июня. Помогите, пожалуйста, верните 25 число, — спросила жительница региона.

В Министерстве образования и науки Кузбасса на это ответили, что дату выпускных перенесли из-за переноса Единого государственного экзамена. 25 июня школьники будут сдавать экзамены по информатике и ИКТ, а значит, они не смогли бы подготовиться к празднику.