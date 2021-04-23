В Кузбассе двух пропавших детей нашли в придорожном кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке в полицию обратились мамы восьмилетнего мальчика и десятилетней девочки. Они рассказали, что их дети играли вместе во дворе и пропали, как отмечают в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Самостоятельные поиски родителей не дали результатов, поэтому они обратились за помощью. На поиски школьников направили инспекторов ПДН, участковых и сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на детей была передана всем экипажам, задействованным в системе единой дислокации. В результате дети нашлись в одном из придорожных кафе Центрального района.

Выяснилось, что мальчик с девочкой решили вместе погулять по городу, сели в автобус и уехали из Новоильинского в Центральный район.

В ведомстве сообщили, что детей вернули родителям. Сотрудники полиции провели профилактические беседы с семьями.