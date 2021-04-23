Кемеровчанин решил сходить в магазин через окно. Фото: Павел КЛОКОВ

Житель кузбасской столицы вышел в окно, чтобы удивить возлюбленную, и в итоге спасателям пришлось вызволять его.

Вчера, 22 апреля спасатели выезжали на помощь мужчине, который сидел на козырьке многоэтажки на Ленинградском проспекте. Как рассказали в Кемеровской службе спасения, они поднялись к нему с помощью трехколенной лестницы.

Как выяснилось, молодой человек решил удивить девушку. В частности, он решил выйти в магазин не через дверь квартиры, а спрыгнуть из окна третьего этажа. В результате он не рассчитал траекторию и оказался на козырьке дома. Сам он не смог подняться из-за сильной боли в ноге.

Спасатели спустили молодого человека с помощью альпинистского снаряжения. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом перелом лодыжки на левой ноге.