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Общество23 апреля 2021 12:27

В Кузбассе установили среднемесячный размер оплаты труда строителей

Об этом сообщили в Правительстве региона
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе установили среднемесячный размер оплаты труда строителей.

В Кузбассе установили среднемесячный размер оплаты труда строителей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Кемервоской области установили среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте электронного бюллетеня Правительства Кузбасса.

В документе говорится, что среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда за 2020 год установили в размере 35 151,87 рубля. В постановлении отмечается, что это необходимо для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в регионе.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложили на заместителя губернатора Кузбасса по строительству Глеба Орлова.