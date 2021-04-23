В Кузбассе установили среднемесячный размер оплаты труда строителей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Кемервоской области установили среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте электронного бюллетеня Правительства Кузбасса.

В документе говорится, что среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда за 2020 год установили в размере 35 151,87 рубля. В постановлении отмечается, что это необходимо для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в регионе.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложили на заместителя губернатора Кузбасса по строительству Глеба Орлова.