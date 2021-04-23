На набережной Томи в Кемерове построят новый жилой микрорайон

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

В самом центре Кемерова уже в 2021 году начнут возводить новый жилой микрорайон, рассчитанный на семь тысяч жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Василия Мельника.

Общая площадь жилья в нем составит более 150 тысяч квадратных метров, и разместится он на участке в 25 гектаров.

В будущем микрорайоне помимо многоэтажных домов предусмотрены и объекты социального назначения. Будет ли это школа, детский сад, поликлиника или все вместе - не говорится.

Разместится будущий жилой район близ Томи, поэтому получил название «Притомский». По одну сторону от него будет находиться музейно-культурный кластер, который только будет построен, по другую - ледовый дворец «Кузбасс», многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-арена», а также Московская площадь, их обещают сдать в эксплуатацию уже в этом году к 300-летию Кузбасса. Запланировано, что все эти объекты, в том числе и будущий жилой микрорайон, свяжет новая красивая набережная, которая протянется от ныне существующей Притомской набережной до Московской площади.