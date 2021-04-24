В Кузбассе ветер снес часть памятника воинам, погибшим в годы ВОВ

Фото: Инцидент Кузбасс / vk.com

В Кузбассе сильный ветер повредил часть мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Пользователи соцсетей поделились фотографиями с места происшествия.

Инцидент произошел в яшкинском селе Пача Автор снимков написал, что в прошлом году ремонтировали этот памятник.

- В преддверии прошлогодних праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе, в селе Пача Яшкинского района отремонтировали и торжественно открыли монумент памяти … Но не прошел и год, как «легкий весенний ветерок» сделал свое дело. Как в этом году отмечать праздник? - поделился своим мнением пользователь соцсети.

Ветер сорвал обшивку стелы. Однако имена сельчан, которые погибли во время ВОВ, не были повреждены.