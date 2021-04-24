В Кемерове случился пожар в культурном центре

Фото: Инцидент Кемерово / vk.com

В Кемерове днем, 24 апреля, загорелось одно из помещений культурного центра напротив мечети. Очевидцы поделились в социальных сетях видео с места событий.

Серьезный пожар случился в многоэтажном доме на проспекте Ленина, 164. На первом этаже дома находится несколько магазинов. На видео видно, что спасатели тушат открытое пламя. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной пожара, и какой был ущерб. Также пока нет информации, есть ли пострадавшие. Все обстоятельства произошедшего уточняются.