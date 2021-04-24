Больше часа горело здание на проспекте Ленина в Кемерове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове спасатели потушили серьезные пожар в культурном центре. По адресу проспект Ленина, 164 горело одно из помещений. Более одного часа оно было охвачено огнем.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера МЧС в субботу, 24 апреля, в 13:27. На место происшествия отправились пожарные, которые ликвидировали открытое горение в 14:51. По предварительной информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Теперь специалистам предстоит выяснить точную причину пожара.

Ранее «Комсомольская правда – Кемерово» сообщала о том, что очевидцы опубликовали видео пожара.