Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе

Синоптики дал прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра спрогнозировали теплую погоду в воскресенье, 25 апреля.

В воскресенье ночью по области ожидается 0... - 5 градусов, а днем температура воздуха окажется на отметке до + 8... + 13, а местами + 2... + 7 градусов. Из явлений погоды по области ожидается облачность, местами небольшие осадки. Ветер воьзмет северное направление с порывами 3-8 метров в секунду ночью, днем до 10 метров в секунду.

В Кемерове ночью температура опустится до 0... - 2 градусов, днем потеплеет до + 10... +12 градусов. В областной столице ожидается облачность, но ни дождя, ни снега не будет.