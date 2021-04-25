В Кемерове погиб мужчина во время пожара в общежитии Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Кемерове следователи проводят проверку из-за смерти мужчины во время пожара в общежитии. Погибшему было 62 года.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерам МЧС примерно в шесть часов вечера в субботу, 24 апреля. Когда спасатели потушили огонь, они обнаружили тело 62-летнего мужчины со следами сильного термического воздействия, с этого же адреса с отравлением угарным газом госпитализирована женщина.

- Предварительно установлено, что в дневное время жильцы общежития заметили в комнате на 5-м этаже возгорание, вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате тело мужчины, с этого же этажа госпитализирована женщина, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар случился из-за сигареты. Следователи будут устанавливать точную причину возгорания, а медики выяснят, почему умер мужчина.