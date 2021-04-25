В Кемерове на перекрытом проспекте Химиков уложили новую теплосеть

В Кемерове на перекрытом проспекте Химиков уложили новые трубы теплосети. Фото: СГК Кузбасс.

В Кемерове уложили новые трубы теплосети под дорогой на проспекте Химиков, как сообщает СГК Кузбасс. Также их закрыли лотками и продолжают герметизацию. Генерирующая компания отмечает, что работы осталось немного, необходимо еще засыпать, утрамбовать и заасфальтировать дорогу.

Тем не менее проспект Химиков в районе улицы Ворошилова еще перекрыт. Также изменилась схема движения транспорта, о чем подробно сообщалось ранее. Ограничения для автомобилей действуют с 22.00 пятницы, 23 апреля, до полуночи воскресенья, 25 апреля.