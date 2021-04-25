Названы территории Кузбасса, где выявили 66 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 21, Новокузнецк – 12, Междуреченск – 5, Ленинск-Кузнецкий – 4, Киселевск – 3, Юрга – 3, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Кемеровский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Полысаево – 1, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1- сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

56 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 502 пациента с диагнозом COVID-19.