Предупреждение высокая пожароопасность: погода в Кузбассе на завтра. Фото: Евгения ГУСЕВА

Областной Гидрометеоцентр опубликовал прогноз на первый рабочий день недели, 26 апреля. Повсеместно регион ожидает теплая погода. Будет облачно, но без осадков

Так, по области днем будет +8…+13, а местами до +18, ночью похолодает до -3…+2. Ожидается юго-восточный ветер, 3-8м/c, местами порывы до 13 м/с. В областной столице днем +13…+15, ночью -1…+1.

Вместе с тем, в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности. В зоне риска находятся в Промышленновский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский и Яйский районы.