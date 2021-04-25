Мэрия Кемерова потратит почти миллион рублей на наблюдение за жителями. Фото: Иван ВИСЛОВ

Кемеровская администрация открыла тендер для поиска подрядчика, который установит круглосуточные камеры видеонаблюдения на территории города. Соответствующий тендер недавно появился на портале госзакупок. Наблюдение будет идти с 01 июня 2021 года до 30 ноября 2022 года. Максимальная цена контракта – 975 тысяч рублей.

- Услуги по круглосуточному видеонаблюдению на территории города осуществляется в отношении 21 камеры. Предоставление услуг должно осуществляться без перерывов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ, – сообщается в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

Камеры будут располагаться на прилегающих территориях возле улиц Дзержинского, 2б, Мичурина, 21, Орджоникидзе, 3, бульвара Строителей, 23, 27, 33, 35 и проспекта Ленина, 31.