Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 апреля 2021 12:08

Мэрия Кемерова потратит почти миллион рублей на наблюдение за жителями

Мониторинг будет круглосуточным
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий
Мэрия Кемерова потратит почти миллион рублей на наблюдение за жителями.

Мэрия Кемерова потратит почти миллион рублей на наблюдение за жителями.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Кемеровская администрация открыла тендер для поиска подрядчика, который установит круглосуточные камеры видеонаблюдения на территории города. Соответствующий тендер недавно появился на портале госзакупок. Наблюдение будет идти с 01 июня 2021 года до 30 ноября 2022 года. Максимальная цена контракта – 975 тысяч рублей.

- Услуги по круглосуточному видеонаблюдению на территории города осуществляется в отношении 21 камеры. Предоставление услуг должно осуществляться без перерывов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ, – сообщается в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

Камеры будут располагаться на прилегающих территориях возле улиц Дзержинского, 2б, Мичурина, 21, Орджоникидзе, 3, бульвара Строителей, 23, 27, 33, 35 и проспекта Ленина, 31.