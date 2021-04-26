До + 18 градусов потеплеет в Кузбассе Фото: Андрей ЗАМАХИН

В понедельник, 26 апреля, ожидается потепление в Кузбассе. Столбики термометров поднимутся до + 18 градусов.

Синоптики Кемеровского гидрометеоцентра сообщили, что в основном в регионе будет + 8…+ 13. Ветер заглянет в область с юго-востока. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Кемерове днем потеплеет до + 13…+ 15. Явления погоды следующие: переменная облачность, преимущественно без осадков. Направление ветра и сила его порывов такие же, как и во всем регионе.